Проблемы с деньгами и здоровьем: астролог предупредила об опасности «осетрового» суперлуния

Зачастую проблемы наваливаются все и сразу. Порой это связано с происходящим перемещением планет. Астролог Дарья Миронова рассказала, чем могло быть опасно так называемое «осетровое» суперлуние, которое было видно в Москве 1 августа в 21.00. Оказалось, что завораживающее зрелище несло за собой много опасности.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Не рекомендую в этот временной промежуток делать операции, если у вас имеются проблемы со здоровьем. Стоит подождать, когда луна перейдет в более спокойное состояние», – рассказала астролог, пишет «Вечерняя Москва».
Она добавила, что точно не стоит делать крупные покупки, так как они будут неудачным, а карманы опустеют без денег.