Проблемы с деньгами и здоровьем: астролог предупредила об опасности «осетрового» суперлуния

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«Не рекомендую в этот временной промежуток делать операции, если у вас имеются проблемы со здоровьем. Стоит подождать, когда луна перейдет в более спокойное состояние», – рассказала астролог, пишет «Вечерняя Москва».

Она добавила, что точно не стоит делать крупные покупки, так как они будут неудачным, а карманы опустеют без денег.