Выкапываем лунки и льем воду — пионы цветут пышно весь август: пошаговая инструкция

Как правильно поливать пионы на даче, чтобы бутоны цвели весь август — следуем точной инструкции. Даже соседки позавидовали, увидев пышный цветник. Пионы стали украшением дачи — аромат просто волшебный.

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В засушливую погоду этот капризный цветок нуждается в дополнительной влаге каждые 7–10 дней. Соблюдать эту технологию полива важно не только в июне и июле, но и в августе. Ближе к более холодному сезону закладываются почки на будущий год.

Важно помнить и то, что пионы нельзя поливать под куст. Так как корни цветов могут находиться в 40 см от центра. В идеале необходимо выкопать лунки по периметру куста глубиной около 10 см и вылить в них около двух-четырех ведер воды.

По материалам gorodche.ru