Вы раньше все делали не так: главные правила омолаживающего макияжа для женщин возраста 50+

Палетка для макияжа. Фото: Global Look Press

Ошибки в нанесении мейкапа запросто могут состарить.

Макияж нужно делать с осторожностью всем дамам. Ошибки в его нанесении могут подчеркнуть недостатки и прибавить десяток лет.

Особенно аккуратными стоит быть тем женщинам, чей возраст уже перешел отметку в пятьдесят. 

Визажист, бровист и мастер по прическам Ольга Горбунова составила список правил, которых нужно придерживаться тем, кто не хочет себя визуально состарить.

1. Выбирайте для макияжа нейтральные и приглушенные оттенки. Насыщенные и темные цвета придадут лицу усталый вид.

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2. Брови должны быть максимально натурального оттенка, гармонировать с цветом волос и кожи. Темные и слишком тонкие брови накинут своей обладательнице несколько лет.

3. Старайтесь не наносить много туши на ресницы. Идеальный вариант — легкое подкручивание ресниц специальными щипцами, а затем небольшое прокрашивание.

4. Обязательно ухаживайте за зоной вокруг глаз. Сыворотки и увлажняющие средства для век — вам в помощь.

По материалам vnimanie.pro

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