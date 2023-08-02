Вы раньше все делали не так: главные правила омолаживающего макияжа для женщин возраста 50+

Макияж нужно делать с осторожностью всем дамам. Ошибки в его нанесении могут подчеркнуть недостатки и прибавить десяток лет.

Особенно аккуратными стоит быть тем женщинам, чей возраст уже перешел отметку в пятьдесят.

Визажист, бровист и мастер по прическам Ольга Горбунова составила список правил, которых нужно придерживаться тем, кто не хочет себя визуально состарить.

1. Выбирайте для макияжа нейтральные и приглушенные оттенки. Насыщенные и темные цвета придадут лицу усталый вид.

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