Вы раньше все делали не так: главные правила омолаживающего макияжа для женщин возраста 50+

Макияж нужно делать с осторожностью всем дамам. Ошибки в его нанесении могут подчеркнуть недостатки и прибавить десяток лет.
Особенно аккуратными стоит быть тем женщинам, чей возраст уже перешел отметку в пятьдесят.
Визажист, бровист и мастер по прическам Ольга Горбунова составила список правил, которых нужно придерживаться тем, кто не хочет себя визуально состарить.
1. Выбирайте для макияжа нейтральные и приглушенные оттенки. Насыщенные и темные цвета придадут лицу усталый вид.
2. Брови должны быть максимально натурального оттенка, гармонировать с цветом волос и кожи. Темные и слишком тонкие брови накинут своей обладательнице несколько лет.
3. Старайтесь не наносить много туши на ресницы. Идеальный вариант — легкое подкручивание ресниц специальными щипцами, а затем небольшое прокрашивание.
4. Обязательно ухаживайте за зоной вокруг глаз. Сыворотки и увлажняющие средства для век — вам в помощь.
По материалам vnimanie.pro