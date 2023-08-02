Как правильно окучивать картофель в августе — вскопали, а под каждым клубнем по шесть картошин с кулак

Как правильно окучивать картошку в августе — от этого зависит, какой урожай будет собран в сентября. У одних картофель будет мелким, а у других — под каждым клубнем по 5, а то и 8 картошин размером с кулак.

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Опытные дачники утверждают, что окучивать ботву нужно, когда почва как следует увлажнена. Многие убирают сорняки на огороде сразу после дождя. Если же лето выдалось жарким, то картофель нужно поливать вручную. А после этого окучивать грядки с ботвой. Тогда урожай осенью будет двойными: картошку будете вывозили с дачи мешками.

По материалам belnovosti.by