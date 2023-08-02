Вносим это удобрение под корень в августе — розы тут же выпустят новые бутоны: цветут буйно даже в сентябре

Вносим это удобрение под корень в августе, и розы цветут даже в сентябре до первого похолодания. Бутоны появляются крепкие, тугие, а аромат — как в садах Эдема. Обязательно сделайте это с розой, эффект будет заметен уже спустя неделю. Цветок даст свежие бутоны.

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Для приготовления удобрения понадобятся следующие ингредиенты. Берем 1 ст.л. суперфосфата и растворяем в литре горячей воды. Далее объем нужно довести до 10 литров. И настаивать удобрение сутки. Затем вливаем в раствор 1 ст.л. 9-процентного уксуса и 1 ст.л. сульфата калия.

Поливаем розы под корень. Для этого понадобится по 3 литра удобрения на один квадратный метр посадки цветов.

По материалам Telegram-канала «Все в сад. Дача. Сад. Огород»