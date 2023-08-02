Ничего невозможно будет купить: россиян предупредили о резком росте цен на товары — подорожают на 30–40 процентов

Специалисты в сфере маркетинга и потребительского рынка считают, что в ближайшее время в России неизбежно начнут повышаться цены на некоторые товары импортного производства. Стоить они будут так дорого, что большинство не сможет позволить себе их приобрести.
Список продукции параллельного импорта не так давно пополнили несколько брендов: фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony, батарейки Duracell, очки брендов Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein. Коснутся изменения даже деталей для автомобилей Isuzu.
«Увеличение стоимости этих товаров неизбежно на фоне роста доллара и растущей инфляции, но благодаря схеме параллельного импорта это будет происходить медленнее. В обозримом будущем вышеуказанные товары подорожают в среднем на 10–15%, в то время как остальные товары вырастут в цене примерно на 30–40%», — такой прогноз сделала предприниматель и маркетолог Юлия Корчагина-Озджан.
По материалам vnimanie.pro