«Никаких сильных падений не предвидится. Да, рубль упал, но он стабильно продержался на этих низких позициях целый месяц, не уходя в пике. И к концу августа, полагаю, он укрепится по отношению к нынешним показателям на отметке ниже 90 рублей», — поделился эксперт, пишет KP.ru.

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Также он назвал три основные причины, почему рубль будет укрепляться. На это повлияют высокая стоимость товаров традиционного российского экспорта, очень сильное ослабление рубля в июле и стабильность экономики России.

Напомним, летом 2023 года курс доллара снова превысил 90 рублей, а курс евро — 100 рублей.