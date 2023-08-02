Этим летом снова произошли изменения в курсах валют. Рубль ослабил позиции, поэтому доллар и евро резко стали расти. И теперь многие переживают, что это продолжится и дальше. Доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков раскрыл свой прогноз на курс рубля в ближайшее время.
«Никаких сильных падений не предвидится. Да, рубль упал, но он стабильно продержался на этих низких позициях целый месяц, не уходя в пике. И к концу августа, полагаю, он укрепится по отношению к нынешним показателям на отметке ниже 90 рублей», — поделился эксперт, пишет KP.ru.
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Также он назвал три основные причины, почему рубль будет укрепляться. На это повлияют высокая стоимость товаров традиционного российского экспорта, очень сильное ослабление рубля в июле и стабильность экономики России.
Напомним, летом 2023 года курс доллара снова превысил 90 рублей, а курс евро — 100 рублей.