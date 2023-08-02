Кладем таблетку активированного угля в раковину и идем спать: сантехник подсказал

Активированный уголь — прекрасный абсорбент, который поможет вам в быту. Стоит он каких-то 35 рублей, а делает такое полезное дело.

Активированный уголь убирает все неприятные запахи и может делиться приятными. Сейчас расскажем как.

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Кладите по 1–4 таблетки активированного угля там, где вас обычно беспокоит вонь: в слив раковины или душа, в унитаз, в холодильник и мусорное ведро.

А если вы хотите, чтобы уголь не просто убрал неприятный запах, но и подарил комнате или шкафу аромат, накапайте на 3–4 таблетки любимого эфирного масла. И поставьте чашечку с ним туда, где вы хотите придать аромат.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».