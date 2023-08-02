Два года не покупаем химию: всю кухню легко отмываем уксусным раствором (рассказываем как)

Заскорузлый жир и неприятный запах — верные спутники кухни. Стоит один день расслабиться, и они уже захватывают власть на нашей территории.

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С ними можно бороться специальной химией, а можно обычным уксусом. Кислота с легкостью справляется с загрязнениями, салом и вонью, дезинфицирует поверхности.

Очищайте уксусным раствором кухонную плиту вместе с ручками, кафельную плитку, кран, раковину.

Готовим раствор: смешиваем 1–2 стакана 9% столового уксуса с 1 литром воды. Заливаем в распылитель и обрабатываем поверхности, ждем несколько минут, смываем.

Источник: дзен-канал «Полезные советы и секреты для дома».