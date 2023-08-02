Доллар взлетел до 93 рублей! К 4 августа будет новый максимум — заявление аналитиков

В среду, 2 августа, доллар на Московской бирже взлетел до 93 рублей. Евро — до 102. А все из-за того, что спрос на валюту в России повысился, добавляют масло в огонь и отпускники, которые сейчас чаще покупают иностранную валюту.

«Доллар сейчас только разгоняется. К пятнице, 4 августа, «американец» может дорасти до 97 рублей. Но это будет краткосрочный эффект, потом все вернется до 90», — заявила экономист Екатерина Константинова.