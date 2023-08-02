Хватило пары комочков: изгнали всех слизней с участка без химии (трюк из СССР)

Сейчас садоводы все чаще возвращаются к старым проверенным методам ведения огородного хозяйства времен СССР.
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Часто они отличаются экологичностью, простотой, дешевизной и доступностью для простого народа.
Например, советские огородники не вытравливали с участка слизней и улиток химией, а прогоняли спитым кофе.
Возьмите гущу от напитка, смочите, если она сухая, и скатайте комочки. Разложите их рядом с кустами, где завелись вредители. Скоро вы не увидите слизней и улиток на своей территории.
Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»