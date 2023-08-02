Почему цветные вещи нужно стирать с «ловушкой цвета»: вещи годами выглядят как новые

Мало кто знает, но почти во всех крупных хозяйственных магазинах продается очень удобное приспособление для стирки – салфетки «ловушки цвета».

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Их нужно отправлять в барабан стиральной машинки вместе с цветным бельем.

Бывает, что одна ненадежно окрашенная вещь (обычно так случается с новыми покупками) вдруг отдает часть своего оттенка соседним вещицам. И все – любимый наряд испорчен.

Салфетка же забирает на себя все «линялость», и вы можете смело стирать свои вещи с любым соседством.

Не исключено, что вы даже не замечаете, как каждый раз на полтона ваша одежда окрашивается от другой одежды. Но вы точно заметите это, когда достанете из барабана не белые салфетки, а цветные.

Источник: дзен-канал «Ленивое домоводство»