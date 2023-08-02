Назван лучший корейский шампунь не хуже люкса — волосы перестают выпадать и блестят

Специалисты «МаркиКачества» провели исследования среди шампуней для волос. Эксперты выбрали единственное средство, которое превзошло все ожидания по цене и качеству.

Речь идет о корейской марке Daeng Gi Meo Ri. Шампунь лечит волосы и предотвращает выпадение. Подходит для мужчин и женщин, не зависит от типа волос.

Кроме того, в его состав входят компоненты, которые запаивают кончики — в итоге волосы не секутся и постоянно блестят как после кератина.

Стоит такой шампунь 870 рублей. В то время как люксовые похожего качества начинаются от пяти тысяч рублей.

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