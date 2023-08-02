Как одним бананом извести всех муравьев на участке: способ рабочий, зря смеялись

Муравьи не только разводят тлю на участке, но и сами любят лакомиться урожаем. У томатов и огурцов они могут сожрать всю корневую систему и оставить огородников без урожая. Не упустите этот момент, избавьтесь от вредителей прямо сейчас действенным способом с борной кислотой.

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Она губительно действует и на рабочих муравьев, и на матку. Главное, сделать вкусную приманку, чтобы мураши отнесли ей. Тогда враг будет повержен полностью, и матка не нарожает новых сородичей.

В качестве приманки можно использовать кожуру от банана, нарежьте ее на кусочки и обваляйте в порошке борной кислоты, оставьте пропитаться и разбросайте по муравейникам и их тропам. Скоро вы не увидите у себя насекомых.

Источник: дзен-канал «Дом в лесу».