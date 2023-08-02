Полейте этим огурцы: листья перестанут желтеть, плоды будут до глубокой осени

Для отличного роста огурцов в августе, когда растения уже устают и отказываются нормально расти и плодоносить, следует чередовать органику и минеральные удобрения каждую неделю после полива.

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В качестве органики хорошо давать сейчас огурцам слабый раствор коровяка или куриного помета. Их можно чередовать с травяным настоем. Лучше всего для огурцов подходит крапива.

А в качестве минерального удобрения давайте древесную золу. Стакан разведите в большом ведре, а затем внесите под каждый кустик по стакану.

Для лучшего эффекта к золе можно добавить немного лимонной кислоты. С ней огурцу станет намного легче впитывать минеральные элементы.

Подкармливайте растения раз в неделю или даже при каждом поливе. Это будет эффективнее, но нужно, чтобы полив был капельным.

Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»