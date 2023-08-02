Почему никогда не нужно рвать с куста зеленые помидоры: жаль, что раньше не знали

К концу лета на помидорных кустах может быть еще много зеленых плодов, которые могут служить для растений тяжким бременем. Многие из них не успеют дозреть все равно из-за уменьшения светового дня и нехватки солнечного света.

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Садоводы часто собирают часть помидоров неспелыми, что позволяет другим плодам дозреть на кусту. Однако в этом случае они жертвуют вкусовыми качествами томатов, которые зреют вне грядки. Понятно, что под солнышком и с питанием растения плоды получаются вкуснее.

Чтобы этого избежать, не срывайте зеленые помидоры, а просто срежьте листья вокруг, оставьте только на макушке 2–3. Томаты вызреют на растении и получатся сладкими и сочными.

Источник: Telegram-канал «Маргарита пишет…».