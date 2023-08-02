Всего 4 капли йода развели с водой — томаты покраснели на глазах, собрали раньше времени

Аптечный йод отлично помогает огородникам в качестве удобрения. Средство быстро питает растения полезными веществами и задает им быстрый рост.

Помидоры — не исключение. В августе дачники часто пользуются йодовой подкормкой для того, чтобы томаты быстрее созревали.

Просто разведите 4 капли йода в 10 литрах воды. Тщательно перемешайте и поливайте под кусты. Овощи быстрее начнут краснеть и есть шанс собрать урожай раньше времени.

Кстати, процедуру нужно проводить не чаще двух раз в месяц.

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