Курс доллара больше не зависит от нефти: сколько он будет стоить — болезненные цифры

Долгое время эксперты говорили о том, что при повышении цен на нефть на мировом рынке ситуация с долларом может улучшиться, и его курс наконец-то понизится.

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Однако в настоящий момент в ситуации с нефтью все лучше, чем могло бы быть. Баррель Brent продолжает дорожать. Однако инвесторы на Мосбирже ставили без внимания и этот фактор, и то, что Банк России поднял ключевую ставку.

На рубль существенным образом давят данные по дисбалансу спроса и предложения валюты на внутреннем рынке.

В итоге курс доллара 2 августа достиг 92,31 рубля на бирже, в ближайшее время ситуация существенно не изменится. Аналитики прогнозируют курс доллара на ближайшее время в разбеге от 91,50 рубля до 93 рублей.

Источник: 1prime.ru