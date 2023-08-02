Попробовали этот отбеливатель и обалдели: никакой другой не сравнится

Если вы в поиске хорошего средства для отбеливания белья, попробуйте порошковый кислородный отбеливатель. Если правильно его применять, он может реально удивить результатом.

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Положите вещи белого цвета в таз, бросьте сверху пару ложек кислородного отбеливателя и залейте кипящей водой в объеме одного литра. На ваших глазах грязь начнет выбиваться образовавшейся пеной.

Оставьте замачиваться 30 минут, далее постирайте вещи на кипячении в машинке, добавив к порошку немного отбеливателя. На выходе вы получите вещи, будто их только принесли из магазина.

Источник: Telegram-канал «Современная хозяйка»