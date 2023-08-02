Назван курс доллара на конец лета 2023 года: честные цифры, новая эпоха

Экономические аналитики уверены, что курс доллара будет высоким до конца лета как минимум. По их мнению, «американец» не опустится ниже 92-90 рублей точно.

«Давить на рубль будет снижение экспорта при одновременном повышении импорта на фоне постепенного восстановления спроса населения и бизнеса», - заявила руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая.

Эксперт также заявила, что летом россияне чаще покупают валюту из-за периода отпусков. И этот фактор тоже сказывается на рубле в худшую сторону.

По мнению Хвойницкой. Это наша новая реальность, к которой придется привыкнуть.

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