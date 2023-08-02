Гуманно прогоняем муравьев с участка: бросаем в муравейник вонючку — все начисто убегают

Далеко не все садоводы приветствуют травлю муравьев с участка или уничтожение их кипятком. Ведь эти насекомые выполняют и много полезных функций.

Специально для них расскажем гуманный способ избавления от муравьев. Они просто убегут от вас за забор и устроят свое жилище подальше от ваших посадок.

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Возьмите кусочек ваты или ватного диска, накапайте на него анисового масла (10-15 капель). Прикопайте его в муравейник. Насекомые начнут убегать на ваших глазах и уйдут все подчистую.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»