Удастся удержать вкус надолго – необычный способ хранения огурцов

Опытные дачники рассказали про отличный метод хранения огурцов.

Чтобы сохранить урожай огурцов хрустящим, стоит прислушаться к следующему совету. Поместите огурцы хвостиками в емкость с холодной водой и поставьте в холодильник. При этом помните, что воду необходимо менять каждый день. По этому методу овощи останутся свежими даже через месяц.

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А еще огурцы можно хранить в подвале или погребе до 10 дней. При этом их следует завернуть во влажную ткань. Об этом сообщили в belnovosti.by.