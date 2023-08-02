Эти советы сократят визиты к мастеру педикюра — экономия средств налицо

Стало известно, как сохранить гладкость пяток в домашних условиях.

Для начала сделайте ванночку для ног. Когда кожа будет морщинистой, можно намазать ноги кремом. В этот момент следует «запечатать» молекулы воды внутри эпидермиса с помощью крема.

Еще важно наносить крем перед сном. Вначале можно помассировать стопы кокосовым маслом, а потом толстым слоем нанести крем. Чтобы эффект не испарился, важно надеть носки.

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Чтобы трещин на пятках не было, нужно делать пилинг для ног каждый день.