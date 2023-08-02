Эти советы сократят визиты к мастеру педикюра — экономия средств налицо

Стало известно, как сохранить гладкость пяток в домашних условиях.
Для начала сделайте ванночку для ног. Когда кожа будет морщинистой, можно намазать ноги кремом. В этот момент следует «запечатать» молекулы воды внутри эпидермиса с помощью крема.
Еще важно наносить крем перед сном. Вначале можно помассировать стопы кокосовым маслом, а потом толстым слоем нанести крем. Чтобы эффект не испарился, важно надеть носки.
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Чтобы трещин на пятках не было, нужно делать пилинг для ног каждый день.
Важно носить дышащую, но при этом закрытую обувь. Босоножки могут не защищать стопы от агрессивной окружающей среды. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.