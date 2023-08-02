Посоветовали роскошную подкормку для огурцов на август: за ночь обновляются и становятся зелеными

В августе многие садоводы сталкиваются с тем, что огурцы устают плодоносить и желтеют, завязей все меньше, вид чахлый.

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Значит, пришло время дать ударную подкормку растениям, иначе потеряете урожай. Очень быстрый результат показывает дрожжевой состав, который буквально возрождает огурцы, они мгновенно реагируют на удобрение, становятся свежими, зелеными, образуют новые завязи и плоды.

Возьмите 1 литр молока с небольшим процентом жирности, разведите его в 9 литрах теплой воды.

Добавьте 1,5 столовые ложки сухих дрожжей и дайте им раствориться. Вечером подкормите огурцы этой смесью, предварительно пролив грядки обычной водой для полива.

Уже на следующий день огурцы преобразятся и дадут новые завязи.

Источник: дзен-канал «Удачный урожай»