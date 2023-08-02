Разбросайте сосновые шишки по огороду — можно ахнуть от результата

Надо отметить, что далеко не все садоводы знают о пользе сосновых шишек для их огорода.

Шишки можно применить в саду и в огороде с большой выгодой. Например, шишки могут служить отличным дренажем для почвы и использоваться в качестве мульчи.

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Когда шишки кладутся вокруг деревьев и кустарников, они будут сохранять влагу в почве на протяжении нескольких лет. Также сосновые шишки могут помочь в борьбе со слизнями. Необходимо распределить шишки в слое пять сантиметров по земле, и вредители будут обходить ваш участок стороной. Об этом рассказали в belnovosti.by.