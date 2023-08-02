«Кого-то устроит и барная стойка»: как правильно создавать кабинет в квартире

Стало известно, как переделать рабочую зону. У вас получится роскошный кабинет.

Оказалось, важно учитывать при создании кабинета профессию его хозяина. Так как кому-то достаточно лишь стола с ноутбуком. А кому-то могут понадобиться шкафы или дополнительное рабочее пространство.

«Необходимо детально представить классический сценарий вашего рабочего дня, чтобы понять, какую «начинку» стоит предусмотреть в рабочей зоне», – заявила эксперт.

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