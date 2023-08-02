«Кого-то устроит и барная стойка»: как правильно создавать кабинет в квартире

Кабинет. Фото: Global Look Press 

Руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера компании Mr. Doors Вероника Антелава подсказала, с чего начать затеявшим ремонт.

Стало известно, как переделать рабочую зону. У вас получится роскошный кабинет.

Оказалось, важно учитывать при создании кабинета профессию его хозяина. Так как кому-то достаточно лишь стола с ноутбуком. А кому-то могут понадобиться шкафы или дополнительное рабочее пространство. 

«Необходимо детально представить классический сценарий вашего рабочего дня, чтобы понять, какую «начинку» стоит предусмотреть в рабочей зоне», – заявила эксперт.

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«Это касается специальных устройств для гаджетов, достаточного освещения, а также зон для хранения документов. В конечном счете это скажется и на наличии или отсутствии отвлекающего от дела визуального шума на рабочем месте», – отметила дизайнер.

«К примеру, кого-то устроит и барная стойка на кухне, а кто-то предпочтет тишину за закрытыми дверями лоджии. С технической точки зрения современные производители могут предложить решения для всех зон в квартире, и отправной точкой станут только персональные потребности хозяина», – заключила архитектор в беседе с lenta.ru.

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