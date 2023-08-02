Включите этот режим, чтобы телефон не успел разрядиться за ночь

Стало известно, как избавиться от постоянно низкого процента заряда на экране мобильного.
Эксперты поделились советами, как перестать заряжать смартфон после ночи.
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Пользователям гаджетов знакома ситуация, когда их устройство разряжается за ночь. Даже при том, что телефоном никто не пользовался. Это происходит из-за активных фоновых процессов, которые продолжаются даже во время «отдыха» смартфона. В результате за ночь может быть потеряно от 10 до 15% заряда аккумулятора.
Чтобы избежать этой проблемы, достаточно просто включить режим полета перед сном. Этот режим блокирует все активные процессы и позволяет максимально эффективно использовать заряд. Так появится вероятность не потерять ни одного процента заряда за ночь. Об этом рассказали в belnovosti.by.