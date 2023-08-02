Включите этот режим, чтобы телефон не успел разрядиться за ночь

Смартфон. Фото: Global Look Press 

Такой совет дали специалисты.

Стало известно, как избавиться от постоянно низкого процента заряда на экране мобильного.

Эксперты поделились советами, как перестать заряжать смартфон после ночи.

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Пользователям гаджетов знакома ситуация, когда их устройство разряжается за ночь. Даже при том, что телефоном никто не пользовался. Это происходит из-за активных фоновых процессов, которые продолжаются даже во время «отдыха» смартфона. В результате за ночь может быть потеряно от 10 до 15% заряда аккумулятора.

Чтобы избежать этой проблемы, достаточно просто включить режим полета перед сном. Этот режим блокирует все активные процессы и позволяет максимально эффективно использовать заряд. Так появится вероятность не потерять ни одного процента заряда за ночь. Об этом рассказали в belnovosti.by.

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