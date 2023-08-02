«Прогнозируется до 28-30 градусов»: в Москву придет долгожданное тепло

Стало известно, какая погода наступит в Москве.
Оказалось, что в столичном регионе к концу первой недели августа настанет настоящая жара, которой так не хватало москвичам этим летом.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«В Московском регионе в пятницу прогнозируется до 28-30 градусов, в субботу - 30-32 градуса, а очень жаркая погода будет в воскресенье и понедельник. В эти дни ожидается до плюс 29-34 градусов. Конечно, это опасная погода для москвичей. Конец недели - начало следующей будет самым жарким периодом нынешнего сезона», – отметили в tass.ru.
Напомним, ранее синоптики рассказали о солнечной погоде в России.