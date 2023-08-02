«И за все это заплатит потребитель»: цены на популярное мясо станут выше

Стало известно, что будет с ценами на самый доступный вид мяса.

Речь идет о стоимости курицы в августе и последующих месяцах.

«Считаю, что цены будут медленно расти, поскольку нет оснований для иного. А резкого скачка никто не допустит. Курс национальной валюты не просто снизился, он упал и его перспективы осенью неясны. А это интерес для наращивания экспорта и условия роста себестоимости продукции», – отметил эксперт.

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