«И за все это заплатит потребитель»: цены на популярное мясо станут выше

Стало известно, что будет с ценами на самый доступный вид мяса.
Речь идет о стоимости курицы в августе и последующих месяцах.
«Считаю, что цены будут медленно расти, поскольку нет оснований для иного. А резкого скачка никто не допустит. Курс национальной валюты не просто снизился, он упал и его перспективы осенью неясны. А это интерес для наращивания экспорта и условия роста себестоимости продукции», – отметил эксперт.
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«К тому же производители еще заложат возросшие риски, постараются отыграть потери от птичьего гриппа, затраты на усложнение логистики, ремонт оборудования, страховку производств и ожидания годовой инфляции на уровне не ниже 8%. И за все это заплатит потребитель», – добавил специалист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно о росте цен на гречку.