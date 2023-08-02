Дезодорант лишним не бывает: куда еще стоит нанести это средство, кроме подмышек

Стало известно, куда летом стоит носить дезодорант.

Если вы думали, что только подмышки удостоены такой чести, то вы ошибались.

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Летом приходится вспоминать о трении между ног. На этот процесс влияет потливость.

Наилучшим способом избежать натирания помогает ношение бельевых шортиков. Однако в жару каждый дополнительный слой одежды усиливает потоотделение. Поэтому рекомендуется использовать дезодорант вместо удлиненного белья. Важно наносить его на внутреннюю поверхность бедер примерно за 15-20 минут до сборов.