Макияж останется на месте: советы специалиста по сохранению косметики в жару

Стало известно, как сохранить макияж в жару.
Важную роль играет подготовка кожи. Стоит начать с очищения лица, затем применить тонер и увлажнить кожу легким кремом. Такая база поможет макияжу держаться лучше.
Для контроля жирности кожи рекомендуется использовать праймер. Он делает кожу более ровной. И это помогает макияжу лучше растушеваться на лице.
Обратите внимание на матирующие продукты, такие как пудра или бумажные салфетки с матирующим эффектом. Они эффективно справляются с блеском на лице.
Для более стойкого макияжа рекомендуется использовать водостойкие туши, подводки для глаз и продукты для бровей. Они сохранят свой вид даже при повышенной влажности или поте.
Чтобы закрепить макияж и сделать его более стойким, можно использовать спрей для фиксации. При этом стоит избегать прикосновений к коже руками, чтобы не смазать макияж.
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Следуя этим советам, удастся значительно увеличить стойкость макияжа в жаркую погоду летом и наслаждаться свежим и безупречным видом лица в течение всего дня. Об этом рассказали в vnimanie.pro.