Макияж останется на месте: советы специалиста по сохранению косметики в жару

Для более стойкого макияжа рекомендуется использовать водостойкие туши, подводки для глаз и продукты для бровей. Они сохранят свой вид даже при повышенной влажности или поте.

Чтобы закрепить макияж и сделать его более стойким, можно использовать спрей для фиксации. При этом стоит избегать прикосновений к коже руками, чтобы не смазать макияж.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Следуя этим советам, удастся значительно увеличить стойкость макияжа в жаркую погоду летом и наслаждаться свежим и безупречным видом лица в течение всего дня. Об этом рассказали в vnimanie.pro.