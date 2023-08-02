Полосатый принт: что точно будет в тренде в августе

В гардеробе каждой женщины необходимо иметь универсальные предметы одежды, которые могут отлично дополнить любой образ. Эксперты поделились, какая одежда станет настоящим трендом в августе и подойдет всем.

Одним из основных трендов августа станет полоска. Она может быть использована в различных вариациях. Она может быть как демократичной, так и роскошной. А еще она подходит для формальных случаев. Рекомендуется иметь несколько предметов одежды в таком стиле, включая майки, платья и рубашки.

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Этот принт будет игриво смотреться и на брюках. Об этом сообщили в woman.ru.