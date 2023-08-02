Мед и ватные палочки: как правильно оценить качество продукта

Стало известно, как определить качественный мед.

Мед является одним из наиболее подверженных подделке продуктов. Не всегда можно отличить подделку по вкусу.

Существует несколько способов, которые помогут определить качество меда. Один из них заключается в том, чтобы обмакнуть ватную палочку в мед и поджечь ее.

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Только натуральный мед будет гореть, в то время как плохой мед с посторонними добавками не станет воспламеняться. Об этом рассказали в belnovosti.by.