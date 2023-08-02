Сделайте это и не придется тратить деньги на ремонт в ванной – плитка станет прежней

Оказалось, не нужно менять старую плитку в ванной. Ее легко можно обновить с помощью простых действий.
Однако потребуется отшлифовать поверхность плитки специальной машинкой с кругом зернистостью 80, а затем 120. Затем следует очистить поверхность от жира и нанести интерьерную краску для пола. Вы можете нанести нужное количество слоев, чтобы достичь желаемого цвета.
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Чтобы создать узор, используйте трафарет и нанесите через него контрастную акриловую эмаль. Нанесение узора в шахматном порядке предотвратит его размазывание.
В конце необходимо покрыть обновленную плитку бесцветным лаком, чтобы изображение не стерлось. Об этом рассказали на YouTube-канале Juls Decor.