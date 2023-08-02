«Всем желающим поддержать форму»: приготовьте это вместо привычного завтрака

Эксперт рассказала, какой завтрак точно не стоит обходить стороной.
Благодаря омлету с овощами и тосту из цельнозернового хлеба с авокадо и семгой удастся избежать вредных перекусов.
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«Такой завтрак является сбалансированным и гарантирует длительное чувство сытости, а значит вероятность быстрого перекуса печеньем или батончиком сводится к минимуму. Всем желающим поддержать форму и сохранить здоровье следует обратить внимание на свой рацион. Присутствуют ли в нем основные группы пищевых продуктов, а именно: клетчатка, сложные углеводы, белок и жиры», – отметила специалист в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, как легко приготовить картофель.