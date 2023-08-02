«Всем желающим поддержать форму»: приготовьте это вместо привычного завтрака

Эксперт рассказала, какой завтрак точно не стоит обходить стороной.

Благодаря омлету с овощами и тосту из цельнозернового хлеба с авокадо и семгой удастся избежать вредных перекусов.

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