«Вырастут в цене примерно на 30-40%»: что случится с продуктами на российском рынке

Стало известно, какое будущее ждет россиян, когда речь идет о ценах на товары.
Оказалось, что включение некоторых товаров в список параллельного импорта позволит лишь замедлить рост их стоимости.
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«Увеличение стоимости этих товаров неизбежно на фоне роста доллара и растущей инфляции, но благодаря схеме параллельного импорта это будет происходить медленнее. В обозримом будущем вышеуказанные товары подорожают в среднем на 10-15%, в то время как остальные товары вырастут в цене примерно на 30-40%», – рассказала Корчагина-Озджан в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно, какая крупа будет еще дороже.