«Вырастут в цене примерно на 30-40%»: что случится с продуктами на российском рынке

Деньги. Фото: Global Look Press 

Предприниматель и маркетолог Юлия Корчагина-Озджан поделилась прогнозом.

Стало известно, какое будущее ждет россиян, когда речь идет о ценах на товары.

Оказалось, что включение некоторых товаров в список параллельного импорта позволит лишь замедлить рост их стоимости.

 Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Увеличение стоимости этих товаров неизбежно на фоне роста доллара и растущей инфляции, но благодаря схеме параллельного импорта это будет происходить медленнее. В обозримом будущем вышеуказанные товары подорожают в среднем на 10-15%, в то время как остальные товары вырастут в цене примерно на 30-40%», – рассказала Корчагина-Озджан в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее стало известно, какая крупа будет еще дороже.

Читайте также