«Вырастут в цене примерно на 30-40%»: что случится с продуктами на российском рынке

Стало известно, какое будущее ждет россиян, когда речь идет о ценах на товары.

Оказалось, что включение некоторых товаров в список параллельного импорта позволит лишь замедлить рост их стоимости.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».