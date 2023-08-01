Как нужно стерилизовать банки в микроволновой печи, чтобы закрутки не портились годами

Овощи на зиму нужно закладывать в безупречно чистые банки. Иначе закрутки долго не простоят. Если в посудину попадут бактерии, то консервы вздуются, и вам придется отнести свои труды на помойку.

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Чтобы добиться идеальной чистоты, можно воспользоваться лайфхаком с микроволновкой.

Все просто. Налейте в банку немного воды: примерно на два пальца. Затем поставьте ее в печь. Включите режим разогрева при мощности 800 Вт. И подождите 3 минуты.

Когда время пройдет, извлеките банку из микроволновки, слейте воду и высушите посудину на чистом полотенце.

На этом все. Банку можно использовать по назначению. Что касается крышки, то ее необходимо стерилизовать отдельно. Но не в микроволновке, а методом кипячения.

Источник: aif.ru