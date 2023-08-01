Как убрать следы зеленки с кожи за 3 минуты: поможет лимон и секретный ингредиент

Зеленка является популярным антисептиком. Она эффективно обеззараживает раны. Да и стоит недорого. Но есть у этого препарата один минус: его сложно смыть.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Обычное мыло в этом деле точно не помощник. Поэтому приходится идти на хитрость. Опытные хозяйки используют для этих целей специальный состав.

Чтобы его получить, смешайте пару ложек спирта с таким же количеством лимонного сока.

Смочите ватный диск в получившемся средстве и аккуратно потрите испачканный участок кожи. Смените ватный диск на новый и повторите процедуру.

После этих манипуляций зеленое пятно исчезнет без следа. Вам останется только вымыть руки и нанести на них питательный крем.

Источник: Дзен-канал «Современное Домоводство»