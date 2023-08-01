Вот откуда берется тля: ее притягивает этот кустарник, проверьте, есть ли он на вашей даче — убрали, и никаких проблем

Тля — настоящий бич для огородов и дачных участков. Частенько причиной ее появления становятся растения, которые притягивают тлю. Выхода два: уничтожить это растение или же, в первую очередь, принять меры к тому, чтобы вывести тлю именно с этого кустарника.

Речь о красной смородине. Тля обожает атаковать именно ее. В рейтинге пристрастий тли — крыжовник и яблоня. Так что, чтобы качественно бороться с тлей, сначала нужно уничтожить ее на этих растениях.

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