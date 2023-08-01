Ламинируем волосы самостоятельно: подручными средствами — получится не хуже, чем в салоне

Чтобы сделать волосы послушными, гладкими и блестящими, вовсе не нужно тратить время и деньги на походы в салоны красоты. Процедуру ламинирования можно провести в домашних условиях. Все необходимое для этого найдется в ванной комнате и на кухне.

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Для начала смешайте специальный состав. Для этого залейте 1 ст. ложку желатина горячей водой и дождитесь, когда продукт набухнет. Далее добавьте в эту же миску 7 капель любого масла для волос и пару ст. ложек уходовой маски.

Перемешайте ингредиенты и распределите получившуюся массу по всей длине волос. Замотайте волосы в пищевую пленку и прогрейте их феном в течение 10 минут. Затем оберните голову полотенцем и подождите около 40 минут.

По прошествии времени смойте средство шампунем, высушите шевелюру и наслаждайтесь видом идеально гладких волос.

Источник: cpykami.ru