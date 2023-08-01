Как пожарить селедку, чтобы в кухне не было рыбного запаха

Многие хозяйки отказываются готовить селедку из-за стойкого рыбного запаха. Но, как выяснилось, это не больше не проблема. Опытные кулинары рассказали, как нужно готовить рыбу, чтобы избежать подобных неприятностей.

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Для начала избавьтесь от всего лишнего. Отрежьте голову и хвост, снимите кожу, выньте внутренности и удалите кости. Половина работы сделана. Так как именно эти части селедки пахнут больше всего.

Далее смешайте особый соус. Соедините в миске 2 ст ложки томатной пасты, 4 ст ложки соевого соуса, сок половины лимона, 1 ч ложку кориандра и такое же количество базилика.

Обмажьте рыбное филе этой массой и оставьте его мариноваться на полчаса. Когда время пройдет обваляйте селедку в муке и отправьте на разогретую сковородку.

Вы удивитесь: рыбный аромат будет едва уловим. А если положить в сковороду несколько ломтиков сырой картошки, то от селедочного запаха вообще не останется следа.

Источник: sdelaysam-svoimirukami.ru