Эти пугающие цифры — наша новая реальность: аналитики дали четкий расклад, сколько будут стоить евро и доллар в начале осени

Многие эксперты сходятся на том, что рубль вышел на плато на валютных торгах. Теперь он будет торговаться в районе 90 рублей за доллар, и 100 — за евро. По крайней мере, в ближайший месяц и в начале осени курс будет примерно таким.

Цифры, конечно, выглядят пугающе, но это наша новая реальность, к которой нужно привыкать.

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