Эти пугающие цифры — наша новая реальность: аналитики дали четкий расклад, сколько будут стоить евро и доллар в начале осени

Многие эксперты сходятся на том, что рубль вышел на плато на валютных торгах. Теперь он будет торговаться в районе 90 рублей за доллар, и 100 — за евро. По крайней мере, в ближайший месяц и в начале осени курс будет примерно таким.
Цифры, конечно, выглядят пугающе, но это наша новая реальность, к которой нужно привыкать.
«К началу сентября курс доллара будет находиться в коридоре 88–95 рублей, а курс евро держаться между 97–105 рублями. Курс юаня не превысит границы 12,3–13,3 рубля», — спрогнозировал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
По материалам «Российской газеты»