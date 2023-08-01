Эти пугающие цифры — наша новая реальность: аналитики дали четкий расклад, сколько будут стоить евро и доллар в начале осени

Купюры в сто евро и сто долларов. Фото: Global Look Press

Эксперты в области финансов спрогнозировали ситуацию на валютном рынке.

Многие эксперты сходятся на том, что рубль вышел на плато на валютных торгах. Теперь он будет торговаться в районе 90 рублей за доллар, и 100 — за евро. По крайней мере, в ближайший месяц и в начале осени курс будет примерно таким.

Цифры, конечно, выглядят пугающе, но это наша новая реальность, к которой нужно привыкать.

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«К началу сентября курс доллара будет находиться в коридоре 88–95 рублей, а курс евро держаться между 97–105 рублями. Курс юаня не превысит границы 12,3–13,3 рубля», — спрогнозировал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

По материалам «Российской газеты»

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