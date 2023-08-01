Как очистить все столовые приборы за 20 минут: будут блестеть, как алмаз

Со временем приборы из нержавейки начинают выглядеть не очень опрятно. Обычное средство для мытья посуды тут бессильно.

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Поэтому остается только два варианта. Приобрести специальную бытовую химию. Или можно прислушаться к советам бережливых хозяек и очистить приборы с помощью подручных средств.

Если вы не прочь сэкономить, то смешайте в кастрюле 2 литра воды, 2 больших ложки соды и такое же количество поваренной соли. Сложите в получившуюся жидкость ложки и поставьте посуду на огонь. Отсчитайте 20 минут после закипания. Затем выньте приборы из раствора и протрите их полотенцем.

Вилки, ложки и ножи будут блестеть, как алмаз. Но помните: для изделий с эмалевыми или алюминиевыми вставками этот метод не подойдет.

Источник: издание belnovosti.by