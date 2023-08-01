Как найти свое предназначение рожденным в сентябре, октябре, ноябре и декабре — судьба предрешена

По мнению эзотериков, душа каждого человека имеет свое предназначение. Если его игнорировать, то жизнь начнет подбрасывать разного рода испытания.

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Нумерологи верят, что миссию человека можно определить по месяцу его рождения.

Рожденные в девятом месяце приходят в этот мир за талантом рода. Их задача — применить эти способности и прославить свою семью. Довольно часто у таких людей развиты экстрасенсорные способности.

Те, кто родился в десятом месяце должны принять и приумножить финансовые способности рода. Их миссия заключается в том, чтобы своим трудом и талантом помочь будущим поколениям семьи.

В одиннадцатом месяце рождаются настоящие борцы. Их задача состоит в том, чтобы направить свою мощь в полезное дело. Например, стать врачом, спасателем или педагогом. Подойдет любая социально значимая профессия.

В двенадцатом месяце появляются на свет те, кому необходимо научиться слушать и слышать окружающих. Зачастую их миссия сводится к тому, чтобы устранить конфликты в своем роду.

Ранее стало известно о предназначении тех, кто появился на свет в январе, феврале, марте и апреле.