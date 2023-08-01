Нанести ватным тампоном на подмышки или сбрызнуть из пульверизатора: натуральное средство против запаха пота — знали еще наши бабушки

Красивая девушка на берегу реки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто отказался от антиперспиранта даже в жару.

Способов устранить неприятный запах пота без дезодоранта и антиперспиранта существует множество. Многие известны еще со времен наших бабушек и даже прабабушек.

Например, они точно знали о прекрасных свойствах яблочного уксуса. Он отлично нейтрализует запах пота и препятствует размножению бактерий, которые и являются источником зловония.

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Нужно смочить в яблочном уксусе ватный тампон и обработать подмышки. Если же у вас нежная чувствительная кожа, то уксус лучше развести пополам с водой, перелить в пульверизатор и опрыскать подмышечные впадины. Запах пота исчезнет и долго не появится.

По материалам medaboutme.ru

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