Нанести ватным тампоном на подмышки или сбрызнуть из пульверизатора: натуральное средство против запаха пота — знали еще наши бабушки

Способов устранить неприятный запах пота без дезодоранта и антиперспиранта существует множество. Многие известны еще со времен наших бабушек и даже прабабушек.
Например, они точно знали о прекрасных свойствах яблочного уксуса. Он отлично нейтрализует запах пота и препятствует размножению бактерий, которые и являются источником зловония.
Нужно смочить в яблочном уксусе ватный тампон и обработать подмышки. Если же у вас нежная чувствительная кожа, то уксус лучше развести пополам с водой, перелить в пульверизатор и опрыскать подмышечные впадины. Запах пота исчезнет и долго не появится.
По материалам medaboutme.ru