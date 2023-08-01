Нанести ватным тампоном на подмышки или сбрызнуть из пульверизатора: натуральное средство против запаха пота — знали еще наши бабушки

Способов устранить неприятный запах пота без дезодоранта и антиперспиранта существует множество. Многие известны еще со времен наших бабушек и даже прабабушек.

Например, они точно знали о прекрасных свойствах яблочного уксуса. Он отлично нейтрализует запах пота и препятствует размножению бактерий, которые и являются источником зловония.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».