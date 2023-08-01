Как найти свое призвание тем, кто родился в мае, июне, июле и августе — все предопределено

Эзотерики убеждены в том, что мы приходим в этот мир неслучайно. У каждого человека свой жизненный путь. Однако найти его дано не всем.

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Нумерологи утверждают, что раскрыть тайну своей судьбы можно по месяцу рождения.

Миссия рожденных в пятом месяце состоит в том, чтобы помочь своей матери отработать кармический долг. Обычно их родительницы имеют много проблем в этой и прошлой жизнях. Но исправить ошибки самостоятельно они не в силах. Поэтому часть забот падает на детей.

Рожденные в шестом месяце были посланы в наш мир, чтобы научиться семейным ценностям. Их будут манить личные планы и амбиции. Однако это не главное. Важно в первую очередь создать и сохранить семью. Все остальное — вторично.

Те, кто появился на свет в седьмом месяце, должны расширить географию. Они обязаны переехать сами и перевезти за собой любого члена семьи. Если это невозможно, то стоит сосредоточиться на интеллектуальном развитии, чтобы вывести свой род на новую ступень.

Для тех, кто родился в восьмом месяце, судьба подготовила поистине сложную задачу. Они должны примирить и объединить своих родителей. Миссию необходимо выполнить, даже если отец и мать не подходят друг другу.

Ранее стало известно о предназначении тех, кто появился на свет в январе, феврале, марте и апреле.

Источник: life.ru