Ничего хорошего не ждите, спекулянты потирают руки: озвучен курс доллара на ближайшие дни — волосы дыбом от этих цифр

Финансовые аналитики считают, что сейчас нет никаких причин ни для ослабления, ни для укрепления курса рубля. По мнению экспертов, национальная валюта достигла плато и некоторое время будет торговаться на нынешнем уровне — от 89 до 92 рублей за доллар.
В ближайшее время не будет ни взлетов, ни падений. Валютные спекулянты довольно потирают руки, а граждане пока ничего хорошего не ждут, от новых цифр волосы все еще дыбом, шок не проходит.
«Пока не произойдет никакого события фундаментального характера, связанного и с товарными потоками, и со стабилизацией доходов от экспорта, принципиально ничего не изменится, курс будет находиться на таком уровне», — отметил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.
По материалам lenta.ru