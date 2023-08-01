Ничего хорошего не ждите, спекулянты потирают руки: озвучен курс доллара на ближайшие дни — волосы дыбом от этих цифр

Финансовые аналитики считают, что сейчас нет никаких причин ни для ослабления, ни для укрепления курса рубля. По мнению экспертов, национальная валюта достигла плато и некоторое время будет торговаться на нынешнем уровне — от 89 до 92 рублей за доллар.

В ближайшее время не будет ни взлетов, ни падений. Валютные спекулянты довольно потирают руки, а граждане пока ничего хорошего не ждут, от новых цифр волосы все еще дыбом, шок не проходит.

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