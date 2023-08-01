Что нужно сделать в жизни тем, кто родился в январе, феврале, марте и апреле — главное предназначение

У каждого человека есть своя миссия: причина, по которой он приходит в этот мир. И чем быстрее он найдет свое истинное предназначение, тем лучше сложится его жизнь.

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Справиться с этой задачей можно, обратившись к нумерологии. Чтобы указать человеку на его жизненный путь, нужно знать только месяц рождения.

Те люди, чей день рождения приходится на первый месяц года, наделены зрелой душой. Их кармический долг заключается в помощи родственникам. В первую очередь брату или сестре, которые не смогут решить свои проблемы без постороннего вмешательства.

Рожденные во втором месяце обязаны научиться отстаивать свои границы в отношениях с матерью. Им ни в коем случае нельзя ориентироваться на решения родительницы. Так как зачастую вмешательство со стороны родственницы только вредит.

Появившимся на свет в третьем месяце тоже стоит проявить самостоятельность. Им достаются упрямые и властные матери. Главная цель мартовских людей — научиться противостоять натиску родительницы. И сделать это необходимо еще в детском возрасте.

Те, кто явился в наш мир в четвертом месяце, берут на себя часть кармы своего отца. Они рождены для того, чтобы оказывать родителю поддержку и содействие.

Источник: life.ru.