Смешать с крахмалом, дать застыть и наносить по утрам на подмышки: натуральное средство избавит от запаха пота без дезодоранта

Существует масса домашних натуральных средств, которые могут с легкостью заменить любой дезодорант и избавить от запаха пота даже в сильную жару.
Средство, приготовленное на основе соды и крахмала с добавлением лавандового масла, — в их числе.
Антибактериальные свойства лаванды и ее чудесный аромат способствуют уничтожению бактерий, являющихся источником неприятного запаха, и придают телу тонкое ароматное благоухание.
Десять капель лавандового масла нужно смешать с 2 ч.л. питьевой соды и 3 ч.л. кукурузного крахмала. Отправить смесь на несколько дней в прохладное место, где она затвердеет и превратится в дезодорант-порошок, который можно ежедневно наносить на подмышки.
По материалам medaboutme.ru