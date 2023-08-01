Смешать с крахмалом, дать застыть и наносить по утрам на подмышки: натуральное средство избавит от запаха пота без дезодоранта

Существует масса домашних натуральных средств, которые могут с легкостью заменить любой дезодорант и избавить от запаха пота даже в сильную жару.

Средство, приготовленное на основе соды и крахмала с добавлением лавандового масла, — в их числе.

Антибактериальные свойства лаванды и ее чудесный аромат способствуют уничтожению бактерий, являющихся источником неприятного запаха, и придают телу тонкое ароматное благоухание.

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