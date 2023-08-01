Смешать с крахмалом, дать застыть и наносить по утрам на подмышки: натуральное средство избавит от запаха пота без дезодоранта

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает обходиться без антиперспирантов даже в жару.

Существует масса домашних натуральных средств, которые могут с легкостью заменить любой дезодорант и избавить от запаха пота даже в сильную жару.

Средство, приготовленное на основе соды и крахмала с добавлением лавандового масла, — в их числе.

Антибактериальные свойства лаванды и ее чудесный аромат способствуют уничтожению бактерий, являющихся источником неприятного запаха, и придают телу тонкое ароматное благоухание.

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Десять капель лавандового масла нужно смешать с 2 ч.л. питьевой соды и 3 ч.л. кукурузного крахмала. Отправить смесь на несколько дней в прохладное место, где она затвердеет и превратится в дезодорант-порошок, который можно ежедневно наносить на подмышки.

По материалам medaboutme.ru

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