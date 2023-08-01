Всегда вносим эту подкормку в первую неделю августа: помидоры растут сахарные и мясистые

На качество плодов можно влиять даже в период плодоношения. Например, чтобы получить сахарные мясистые томаты, нужно подпитать помидорные грядки фосфорным удобрением.

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Для его приготовления следует смешать 50 г суперфосфата с 10 литрами воды. Готовый раствор необходимо использовать для полива растений.

Помимо этого, не будет лишним побаловать посадки калием и кальцием. В этом случае великолепно подойдет зола.

Чтобы получить средство для опрыскивания, нужно залить четверть литра несгоревших остатков древесины ведром воды и подождать 8 часов.

После этих процедур томаты растут слаще меда. Соседи будут умолять поделиться секретом.

Источник: издание belnovosti.by.